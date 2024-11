Zwei Teams im Mittelfeld der Liga, wenn auch an unterschiedlichen Enden des Spektrums. Während der FSV Zwickau (Rang 7) mit einem Sieg den Sprung ins obere Tabellendrittel anvisiert, muss Chemie Leipzig auf Tabellenplatz 12 aufpassen, nicht unten reinzurutschen. Dabei überzeugten die Schwäne in der Liga zuletzt, fuhren elf Punkte aus fünf Spielen ein – einzig die Niederlage im Sachsenpokal am vergangenen Wochenende in Glauchau trübt die Stimmung ein wenig. Die Leutzscher hingegen zeichnen ein konträres Bild dazu – erfolgreich im Pokal, dafür schwankend in der Liga. Es wird spannend zu sehen, welches Team im Alfred-Kunze-Sportpark (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) bestätigen kann.