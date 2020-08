Laut Polizei sind auch das Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Erfurt in die Ermittlungen eingebunden. Der genaue Tathergang müsse noch geklärt werden, daher suchen die Beamten dringend Zeugen des Übergriffs. In Thüringer Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass sich in dem Szenetreff, vor dem der Angriff erfolgte, regelmäßig auch Mitglieder oder Sympatisanten der rechtsextremistischen Kleinstpartei Dritter Weg aufhalten. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.