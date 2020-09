Es ist einer der letzten heißen Augusttage am Ende der Thüringer Sommerferien. Hier im Norden von Erfurt sind nur die Jauchzer der Kinder und das Plätschern des Wassers aus dem nahen Nordbad zu hören. Idyllisch schlängelt sich die Straße, die Nettelbeckufer heißt, am Flutgraben entlang. An einem Ende stehen Gründerzeithäuser, am anderen Zwei- und Mehrfamilienhäuser aus den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Hier gibt es einige Firmen, ein paar Anwaltskanzleien, Architekturbüros, eine Zahnarztpraxis, Imbissbuden, einen Pizzalieferdienst, eine Gemeinschaftsschule. Viele Erfurter Familien kennen das Nettelbeckufer, weil es früher einmal ein Aquarium hier gab, doch das wurde 2017 von der Stadt geschlossen. Seitdem ist es noch ruhiger hier.

Steuermann auf Sklavenschiffen

Viele der Anwohner wohnen schon lange hier, manche ihr ganzes Leben, und natürlich steht in ihren Personalausweisen als Adresse "Nettelbeckufer". Doch keiner weiß, wie lange noch. Denn die zivilgesellschaftliche Initiative Decolonize Erfurt und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland haben im März 2020 eine Kampagne zur Umbenennung der Straße gestartet. Sie finden "Nettelbeck als Namensgeber einer Straße in Erfurt und anderswo untragbar. … Er steht für Versklavungshandel, Kolonialismus, Nationalismus und Durchhalteterror".

So steht es in einer Broschüre, die die Initiativen Ende Mai herausgebracht und "in der gedruckten Hochglanzversion in alle 450 Briefkästen am Nettelbeckufer gesteckt haben", sagt der Philosoph Urs Lindner von Decolonize Erfurt. Geboren 1738 im pommerschen Kolberg, war Joachim Nettelbeck als Steuermann auf Sklavenschiffen direkt am Sklavenhandel beteiligt. Und er hat sich bei drei preußischen Königen dafür eingesetzt, dass Preußen Kolonien erwirbt - womit er allerdings scheiterte.

1807 organisierte Nettelbeck "maßgeblich die Verteidigung seiner Heimatstadt Kolberg gegen die französische Belagerung" und wurde so "zum 'Volkshelden' des entstehenden deutschen Nationalismus". Dieser Rolle als "Volksheld" ist es zu verdanken, dass in Deutschland mehrere Straßen und der Nettelbeckplatz in Berlin nach ihm benannt wurden. Das Nettelbeckufer in Erfurt trägt den Namen - abgesehen von einer mehrjährigen Unterbrechung in den 50er-Jahren - seit 1905.

Seit mehr als 100 Jahren trägt die Straße in Erfurt den Namen Nettelbeckufer. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Anwohnerbefragung mit eindeutigem Ergebnis

115 Jahre später sitzt Gerhard Rompf in seinem Garten, vor sich auf dem niedrigen Tisch eine blaue Mappe. Hier bewahrt er Zeitungsartikel, Schriftstücke und Briefe auf, die im Zusammenhang mit der geforderten Umbenennung seiner Straße stehen. "Die Anwohner wollen das nicht", sagt er. Der Rentner ist Mitinitiator einer Anwohnerbefragung zum Thema; 201 der 522 Haushalte wurden befragt. Die übergroße Mehrheit - 185 Haushalte - ist demnach gegen eine Umbenennung, acht Haushalte sind dafür, acht enthielten sich.

Dass die Umfrage nicht repräsentativ sei, dagegen verwahrt sich Rompf. "Wir haben nicht nur Rentner befragt", sagt er, sondern "zufällig ausgewählte Haushalte unangekündigt" interviewt. Auf die Frage, wie denn die allgemeine Stimmung unter den Anwohnern sei, antwortet er:

Viele sagen: 'Haben die keine anderen Sorgen? Gibt es keine anderen Probleme?' Und damit haben sie völlig recht. Gerhard Rompf

Rompf erzählt von der Informationsveranstaltung für Anwohner, zu der Decolonize Erfurt und die Initiative Schwarze Menschen Deutschland im Juni geladen hatten. Auch der Beigeordnete für Kultur und Stadtentwicklung, Tobias J. Knoblich, und der Leiter der Straßennamenkommission, Torben Stefanie, waren da, um mit den Anwohnern zu sprechen.

Ein wirkliches Gespräch, ein Austausch, habe nicht stattgefunden, sagt Gerhard Rompf. Er habe sich gefühlt wie zu DDR-Zeiten bei offiziellen Veranstaltungen, niemand habe laut eine kritische Meinung äußern dürfen. Die Anwohner seien überrumpelt worden. Schlimmer noch - man werde sofort in die rassistische Ecke gestellt, wenn man etwas gegen die Umbenennung habe.

Unverständnis auf beiden Seiten

Urs Lindner von Decolonize Erfurt kennt diese Kritik. Dass er sie unfair findet, ist offenkundig.

Wir haben die Anwohner von Anfang an mit einbezogen und auch von Anfang an gesagt, dass sie mit den Kosten nicht allein bleiben. Was soll denn eine zivilgesellschaftliche Initiative noch machen? Urs Lindner

Das Unverständnis auf beiden Seiten ist deutlich zu spüren. Die einen haben das Gefühl, dass jemand, ohne sie zu fragen, an ihre Identität will; dass "wie früher" etwas "von oben" aufgestülpt werden soll. Die anderen können nicht verstehen, wie es sein kann, dass jemand es heutzutage überhaupt noch hinnehmen kann, dass ein Sklavenhändler und "Koloniallobbyist" durch einen Straßennamen geehrt wird. Urs Lindner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf der einen Seite stehen vor allem Mitarbeiter und Studierende der Universität Erfurt. Auf der anderen Seite die Anwohner, darunter alteingesessene Erfurter, die durch die DDR-Zeit und die großen Umbrüche der Wende- und Nachwendezeit geprägt sind. Wie zum Beispiel Christine Hauschild.

"Da kommen Leute, die gar nicht hier wohnen und mit der Ecke hier gar nichts zu tun haben und wollen bestimmen, wie eine Straße heißt. Die Politiker haben ganz andere Sorgen", sagt sie. Die frühere kaufmännische Angestellte wohnt seit 49 Jahren hier. Das Haus gehört ihrem Mann, die Schwiegereltern haben es 1933 erbaut. "Meine Kinder sind hier aufgewachsen und meine Enkel kennen nur das Nettelbeckufer." Wie sie zu einer Umbenennung steht?

Das finde ich total widersinnig. Das geht gar nicht. Da können Sie jeden berühmten Politiker nehmen, jeder hat seine Leichen im Keller. Christine Hauschild

Christine Hauschild wohnt seit 49 Jahren am Nettelbeckufer. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Urs Lindner sagt: "Die Reaktionen der Anwohner sind unterschiedlich. Es gibt welche, die das gut finden. Und es gibt eine beträchtliche Anzahl, die das nicht gut finden." Aber er ist sich sicher: "Es gibt keine ernstzunehmenden Argumente gegen eine Umbenennung". Zumal es eine Alternative gäbe: Das Nettelbeckufer soll nach dem Willen der Initiativen in "Gert-Schramm-Ufer" umbenannt werden. Gert Schramm wurde 1928 hier in dieser Straße geboren, war Antifaschist und überlebte als Schwarzer das KZ Buchenwald. 2014 erhielt er für sein Eintreten gegen den Rechtsextremismus das Bundesverdienstkreuz.

Niemand käme auf die Idee, dass Gert Schramm keine Ehre gebühre, sagt Gerhard Rompf. Auch nicht die Anwohner. Aber man könne doch eine andere, eine neue Straße in Erfurt nach ihm benennen und an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel für ihn anbringen. Ein weiteres Schild über Nettelbeck könne erklären "dass er auch als Kolonialist unterwegs war".

Das sieht der Historiker Steffen Raßloff, Mitglied der Erfurter Straßennamenkommission, genauso: "Es geht ja nicht darum, Nettelbeck zu verteidigen. Seine rassistische Grundeinstellung wird völlig zurecht herausgearbeitet. Decolonize ist eine völlig richtige Bewegung mit guter Zielstellung, aber über das Ziel hinausgeschossen."

Raßloff findet, eine Gedenktafel, die Nettelbeck als historische Persönlichkeit einordnet, sei deshalb wichtig, auch für nachfolgende Generationen. Aber die Straße umbenennen, nein. Denn "dann müsste man sich mit allen problematischen Straßennamen befassen". Raßloff zählt den Karl-Marx-Platz und die Thälmannstraße dazu.

Steffen Raßloff Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

230 Straßen und Plätze in Erfurt umbenannt

Die letzten Straßenumbenennungen aus inhaltlichen Gründen liegen in Erfurt nicht allzu lange zurück. Nach der Wende wurden allein im Wohngebiet Wiesenhügel alle Namen ausgetauscht. Die 17 Straßen, darunter die "Straße des 7. Oktober", heißen seitdem nach Pflanzenarten - etwa der Haselnussweg. Und weil auch Erfurt zahlreiche Dörfer der Umgebung eingemeindet hat, kamen zahlreiche Umbenennungen hinzu, um Mehrfachstraßennamen zu vermeiden. Alles in allem wurden seit 1990 ungefähr 230 Straßen und Plätze umbenannt.

Karl Marx in Erfurt bis heute Namenspate

Im Vergleich zu anderen Städten wurde in Erfurt moderat mit Straßennamenumbenennungen nach der Wende umgegangen, wenn auch nicht unbedingt einheitlich. Die heutige Magdeburger Allee hieß vor gut 30 Jahren noch Karl-Marx-Allee, Karl-Marx-Platz und Karl-Marx-Straße gibt es hingegen bis heute.