Urteil AfD scheitert mit Klage gegen Härtefallregel für Flüchtlinge

Hauptinhalt

Die Thüringer Härtefallkommission kann in ihrer aktuellen Zusammensetzung weiterarbeiten. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof wies am Mittwoch in Weimar eine Klage gegen die Verordnung zur Einrichtung sowie den Aufgaben des Gremiums ab. Geklagt hatte die Landtagsfraktion der AfD in einem Normenkontrollverfahren.