Gerd Mackensen bei seiner Geburtstags-Ausstellung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im "Kunsthaus unter den Linden" hat der aus Nordhausen stammende Künstler nämlich am Freitag seinen runden Geburtstag gefeiert. Die Ausstellung soll aber bewusst keine Retrospektive sein, sondern orientiert sich am Titel "Auf der ganzen Linie - Geradeaus". Die Ausstellung zeigte neue Werke des Künstlers auf Leinwand und Papier an den Wänden im Kunsthaus und im Atelier.



Anlässlich des 70. Geburtstag hat Mackensen auch einen persönlichen Wunsch: Der Maler, Bühnenbildner, Bildhauer und Fotograf bittet um Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.