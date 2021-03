Bottendorf Erdfall in Gemeinde Roßleben-Wiehe nicht mehr gefährlich

Im Januar hatte sich in Bottendorf in der Nähe eines Hauses ein Krater aufgetan. Laut Bürgermeister Gerald Brödel besteht nach dem Erdfall nun keine Gefahr mehr. Erdfälle sind in der Region keine Seltenheit.