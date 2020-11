Mindestens neun Schafe und Ziegen wurden in der Nacht zu Samstag auf dem Truppenübungsplatz gerissen. Sie gehörten zur Agrargenossenschaft "Drei Gleichen" in Mühlberg. Vermutlich töteten Wölfe Tiere aus der Herde. Unklar ist noch, wie viele Schafe und Ziegen durch Bisse in Hals und Flanken so stark verletzt wurden, dass sie in den nächsten Tagen geschlachtet werden müssen.

Vermutlich haben Wölfe die Tiere gerissen. Bildrechte: imago images/imagebroker