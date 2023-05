Prof. Dr. Georg Graetz, der in Schweden am Institut für Ökonomie der Universität Uppsala arbeitet, sieht bei der Vermittlung solcher Eigenschaften auch staatliche Stellen in der Pflicht. Der Markt könne nicht alles regeln. "Unternehmen haben oft begrenzte Anreize, in die digitalen Fähigkeiten ihrer Angestellten zu investieren", sagt Graetz, "da solche Investitionen den konkurrierenden Firmen zugutekommen können. Daher ist es Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass das Bildungssystem solche allgemeinen Fähigkeiten vermittelt – der technologischen Entwicklung entsprechend."

Zusammengefasst sind sich die befragten Expertinnen und Experten einig, dass es durch die KI zwar starke Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geben wird, allerdings nicht sonderlich kurzfristig und eher in Form von Umstrukturierungen als Entlassungen. "Institutionen am Arbeitsmarkt wie die Sozialpartnerschaft und der im Vergleich zu den USA starke Kündigungsschutz sorgen dafür, dass Anpassungen eher innerhalb der Betriebe und nicht durch Kündigung von bestehenden Mitarbeitenden erfolgen", sagt Wolfgang Dauth vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. "Bei allen Defiziten im Umgang mit neuen Technologien und der digitalen Infrastruktur ist der deutsche Arbeitsmarkt für die Anpassung an neue Technologien gut aufgestellt."

Ökonomin Melanie Arntz warnt aber davor, in der KI-geprägten Arbeitsmarkt-Debatte andere Berufsfelder zu vergessen, die kein Hochschulstudium erfordern. Aus ihrer Sicht "zeichnet sich aktuell ein im Zuge der ökologischen Transformation wachsender Fachkräftemangel in einigen Ausbildungsberufen ab, der kaum durch einen KI-Einsatz abzumildern ist", so Arntz. "Die Arbeitsmarktpolitik tut daher auch gut daran, weniger auf eine weiterhin steigende Akademisierung zu setzen, sondern auch die Attraktivität des Ausbildungssystems verstärkt in den Blick zu nehmen."