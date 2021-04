Minustemperaturen mit Schneefall, kurz darauf frühsommerliche Werte und eitel Sonnenschein. Dann wieder dicke Wolken, Regen und Sturm, aber auch kühle Temperaturen mit Sonne, starkem Wind und trockener Luft. Der April 2021 hat den Ruf des zweiten Frühlingsmonats im Jahreszyklus als launisch und unbeherrscht bestätigt. Es gibt ihn also noch – den typischen "April, April, der weiß nicht, was er will".

Deutlich unter langjährigen Mittelwerten

Auch den durch jahrzehntelange Messungen ermittelten Trend der Klimaerwärmung scheint der diesjährige April in Deutschland zu widerlegen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 5,9 Grad Celsius bis zum vergangenen Sonntag (25. April 2021) liegt der April 2021 aktuell 3,1 Grad unter dem Mittel der neuen Referenzperiode von 1991 bis 2020 (9,0 °C) und immer noch 2,5 Grad unter dem 30-jährigen Mittel der vorangegangenen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (7,4 °C).

Einer der kältesten Aprile seit 1980

In Deutschland lag heuer zu Ostern vielerorts Schnee. Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch Bis der Deutsche Wetterdienst DWD am 30. April die "Klimatologische Einordnung des Aprils 2021" offiziell herausgibt, wird sich die Durchschnittstemperatur des zweiten Frühlingsmonats nach Angaben von DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich wegen steigender Temperaturen an den letzten April-Tagen noch auf über 6 Grad Celsius erhöht haben. Damit werde der diesjährige April wohl wärmer als der April 1980 (6,0 °C). Je nachdem, ob die Mittelwerte von 1986 (6,3 °C) oder 1997 (6,4 °C) erreicht werden, könnte es am Ende der kälteste April seit 35 bzw. 24 Jahren in Deutschland werden. In jedem Falle wird er einer der kältesten April-Monate seit mehr als 40 Jahren sein.

Kein Beleg gegen Klimaerwärmung

April-Monate zuletzt immer wärmer

Jungen Kirschblüten in Schnee eingehüllt. Bildrechte: IMAGO / Arnulf Hettrich Das ist wohl auch ein wesentlicher Grund dafür, warum den Menschen der diesjährige April besonders kalt und wechselhaft vorkommt. Tatsächlich sind die Deutschen seit vielen Jahren sehr viel wärmere April-Temperaturen gewöhnt. So fiel der April 2020 mit durchschnittlich 10,4 Grad rund vier Grad wärmer aus als der aktuelle April 2021. 2018 wurde mit durchschnittlich 12,4 Grad sogar der bislang wärmste April in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ermittelt.

Wetter für April völlig normal

In diesem Jahr war das seit längerem mal wieder nicht so. Wechselnde Wetterlagen sorgten für einen satten Mix aus wenigen warmen, deutlich mehr kalten, aber auch nassen und trockenen Tagen, wie er für den April früher eben typisch war. Wenigstens das April-Wetter erinnert also noch an die gute alte Zeit. Immerhin etwas!