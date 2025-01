Das Raumfahrtjahr 2025 Tausende Satelliten, eine private Raumstation und die Rückkehr der Spaceshuttles

Im Juni will das deutsch-französische Startup The Exploration Company seine wiederverwendbare Raumkapsel Nyx unter Weltraumbedingungen testen. Vorerst konzentriert sich die Firma auf Frachtmodule, mit denen Raumstationen wie die ISS versorgt werden können.

Ab 2026 soll auch das Hab One der kommerziellen Raumstation von Axiom Space ins All gebracht werden. The Exploration Company wird diese dann ab Ende 2027 für regelmäßige Versorgungs- und Transportmissionen anfliegen. Zukünftig soll ein größeres Nyx-Modell auch Fracht zum Mond bringen oder Menschen in den niedrigen Erdorbit befördern.