Das Problem an den Teleskopen, die auf sichtbares Licht ausgerichtet sind, erklärt der Astrophysiker so: Mit ihnen könne man "nicht weiter zurückschauen als bis ungefähr 370.000 - 400.000 Jahre nach dem Urknall. Davor war die Welt so heiß und so dicht, dass Photonen, also die Lichtteilchen, nicht durchkonnten." Anders sieht es mit den Gravitationswellen aus. Diese werden kaum gestreut und mit ihnen "können wir bis zum Anfang sehen." Das wäre absolutes Neuland, denn "Wir wissen nicht, was der Anfang ist und wo er war."