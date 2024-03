In der Zwischenzeit werden mehr als 43 MB (oder 350 Megabit) an übertragenen Daten analysiert. Altemus bestätigt, dass sie Daten von allen an Bord befindlichen Nutzlasten erhalten – sowohl denen von der Nasa als auch den kommerziellen Partnern.

Warum steht Odysseus auf dem Kopf?

Diese Informationen zeigen auch, dass es beim Landeanflug ein Problem mit der Navigationsausrüstung gab. Der sechsbeinige Odysseus landete schneller als erwartet auf der Mondoberfläche und in einer höher gelegenen Region als ursprünglich vorgesehen. Die Landung war entsprechend härter als erwartet. Dadurch kam das Raumfahrzeug laut Altemus ins Schleudern: "Das Fahrwerk hat den Großteil der Last getragen, und wir haben uns ein oder zwei Fahrwerksbeine gebrochen."

Odie saß etwa zwei Sekunden lang aufrecht auf einem Gelände mit einer Neigung von etwa zwölf Grad. Dann begann der Lander zu kippen. Einer seiner Tanks oder ein anderer Ausrüstungsgegenstand stützt ihn jedoch ab, sodass Odysseus in einer etwa 30 Grad Neigung (zur Horizontalen) zum Stillstand kam. Mittlerweile erreichten die Erde auch die ersten brauchbaren Bilder, die den Zustand der Landefähre bestätigen. Bildrechte: Intuitive Machines

Die Schräglage führte zu mehreren Problemen. Zum einen befindet sich der obere Sonnenkollektor im Schatten. Ähnlich wie bei der japanischen Slim-Mission können die Generatoren dadurch weniger Solarstrom erzeugen. Zum anderen konnte die Hochleistungsantenne zur Kommunikation mit der Erde nicht ausgefahren werden. Zur Datenübertragung nutzt Intuitive Machines jetzt andere Antenne mit einer niedrigen Verstärkung (low-gain antennas).

Kameraübertragung von Außen und Bonus-Daten

Ursprünglich sollte sich auch der Mini-Satellit EagleCam in einer Höhe von 30 Metern über der Mondoberfläche entfalten und dann Fotos von der letzten Phase des Abstiegs machen. Aufgrund der Navigationsprobleme beschloss sich das Missionsteam jedoch dafür, EagleCam weiterhin an Bord zu lassen. Bildrechte: Intuitive Machines

Erst am 28. Februar wurde die EagleCam ausgesetzt. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz befand sie sich etwa vier Meter von Odysseus entfernt. Bisher sind noch keine Bilder von dem Instrument im Kontrollzentrum auf der Erde eingetroffen. Laut Altemus arbeitet das EagleCam-Team an der Problembehebung. Andere Nutzlasten arbeiten dagegen wie gewünscht.

Mit dem Roles-Instrument (Radio Observations for the Near Side Lunar Surface; dtsch.: Radio-Beobachtungen für die Oberfläche der Mondvorderseite) wurden bereits auf dem Weg zum Mond Daten gesammelt, erklärt die Projektwissenschaftlerin Sue Lederer. Die Solarpanels konnten nämlich mehr Energie generieren als geplant und eine von vier Antennen wurde frühzeitig aktiviert und sammelte damit wissenschaftliche Bonusdaten: Radiowellen, die von der Sonne, der Erde und dem Mondstaub abgestrahlt werden.

Warum sind Mondlandungen so schwer?

Für Joel Kearns, dem stellvertretenden Administrator für Exploration bei der Nasa, und seine Kollegen ist diese Mission (IM-1) ein Erfolg und "ein erster Schritt zurück zum Mond". Eine Mondlandung stellt eine hohe Herausforderung dar, weil ein Raumschiff von der Erde aus zunächst extrem beschleunigen muss, um der Schwerkraft der Erde zur entfliehen.

Dann reisen Landefähren mit hohem Tempo zu unserem stellaren Nachbarn und müssen dort wieder stark abgebremst werden. Zum Abbremsen braucht es einen Gegenschub, der nur durch Treibstoff und Triebwerken generiert werden kann. Dieser Gegenschub muss so stark sein, dass die Landefähre mit einer annähernden Geschwindigkeit von null Kilometern pro Stunde auf der Mondoberfläche zum Stillstand kommt, erklärt Kearns. Bildrechte: Intuitive Machines

Wie eine Forschungsgruppe in ihrer Studie gezeigt hat, wirbelt die Schubfahne beim Landeanflug Staub und Gestein auf. Die Sicht der Instrumente wird getrübt, wodurch es zu Fehlfunktionen kommt. Die Schubdüsen schalten sich dadurch zu früh oder zu spät ab. Selbst über 50 Jahre nach der letzten bemannten Mondlandung ist ein sanftes Landemanöver alles andere als einfach.

Weitere Aufbrüche zum Mond im Anflug

Intuitive Machines plant bereits den nächsten Flug (IM-2) zu unserem Trabanten. Der soll gegen Jahresende starten. Bei diesem Unterfangen sollen sich mehr Kameras an Bord des Raumfahrzeugs befinden – ein Learning aus dieser Mission, berichtet Tim Crain (Mitgründer von Intuitives Machines) während der Pressekonferenz. Bildrechte: Intuitive Machines

Derzeit arbeitete das Unternehmen an der größeren Landefähre Nova-D, die eine Nutzlast von 500 bis 750 Kilogramm bis zum Mond bringen soll. Odysseus gehörte zum Typ Nova-C, mit dem bis zu 130 Kilogramm an Nutzlast befördert werden können. Zukünftig will die Firma auch Kommunikationssatelliten in der Umlaufbahn des Trabanten platzieren.