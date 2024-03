Eines der Rätsel, das die Wissenschaft bisher nicht lösen konnte: Die vollständige Ausbreitung des Menschen von Afrika nach Eurasien. Wir wissen, dass sie stattfand. Wie genau sie ablief, ist noch lückenhaft. Was die Fachwelt annimmt: Die Ausbreitung von Homo sapiens von Afrika nach Eurasien erfolgte in mehreren Wellen.

Die Welle, von der alle heutigen Nicht-Afrikaner abstammen, erfolgte vor 70.000 bis 60.000 Jahren. Die stabile Besiedlung Eurasiens scheint aber erst vor rund 45.000 Jahren erfolgt zu sein. Es klafft also eine gewaltige chronologische Lücke von rund 20.000 Jahren in diesem Kapitel der Menschheitsgeschichte. Was ist da passiert? Wo hat Homo sapiens so lange verweilt? Forschende der Griffith University in Australien haben eine Theorie.