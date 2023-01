Ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert

Schauen wir uns das Ganze also genauer an. Doch da gibt es schon das erste Problem: ChatGPT ist derzeit so beliebt, dass es offenbar die halbe Welt gleichzeitig nutzen will. Das überfordert die technische Infrastruktur so sehr, dass der Chatbot oft gar nicht erreichbar ist. Manchmal klappt es aber doch. Und was wäre dann naheliegender als ChatGPT selbst zu fragen, was es eigentlich ist?

Ich bin ChatGPT, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich bin darauf spezialisiert, natürliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, und kann verwendet werden, um Aufgaben wie Textgenerierung, Textzusammenfassung und Frage-Antwort-Systeme zu erledigen. Ich bin ständig aktualisiert und verbessert, um meine Leistung zu optimieren und mein Wissen zu erweitern.

Mit der deutschen Grammatik hapert es noch etwas, aber die Künstliche Intelligenz "lernt" das sicher noch. Die Unmengen an Daten, mit denen die Nutzerinnen und Nutzer ChatGPT derzeit weiter trainieren, dürften auch ein Grund sein, warum OpenAI die Technologie zunächst kostenlos öffentlich zugänglich gemacht hat. Künftig soll das Unternehmen planen, eine Pro-Version für 42 US-Dollar im Monat anzubieten, berichtet The Verge.

Was ist ein Sprachmodell? Ein Sprachmodell ist ein Computerprogramm oder ein Algorithmus, der dafür entwickelt wurde, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Es wird verwendet, um Aufgaben wie Textvervollständigung, Textzusammenfassung, Übersetzung, Schreibvorschläge und vieles mehr zu erledigen.



Quelle: OpenAI

Wer ChatGPT ein bisschen ausprobiert, wird schnell merken, dass der Chatbot ein praktischer Alltagshelfer für uns alle sein kann. Er kann uns zum Beispiel lästige Schreibarbeiten abnehmen: E-Mails, Briefe oder Berichte sind kein Problem. Das bietet vor allem auch Nutzerinnen und Nutzern ganz neue Möglichkeiten, die nicht so fit in Sachen Sprache sind oder keine Zeit für solche Dinge haben. Snd Sie zum Beispiel Handwerker und müssen schon wieder Angebote schreiben? Kein Problem, ChatGPT hilft Ihnen künftig dabei, den Geschäftsbrief einwandfrei zu verfassen. Außerdem kann die Chat-KI Informationen zu Themen heraussuchen und strukturieren. Lassen Sie sich doch den nächsten Roadtrip einfach mal vom Chatbot zusammenstellen. Aber fragen wir doch ChatGPT wieder selbst, wie es uns den Alltag erleichtern kann:

Zeitersparnis: Einer der größten Vorteile, den ein Sprachmodell wie ich bieten kann, ist die Zeitersparnis. Ich kann Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails, die Erstellung von Berichten und die Durchführung von Recherchen viel schneller erledigen als ein Mensch. Das bedeutet, dass du mehr Zeit hast, um dich auf die wichtigen Dinge in deinem Leben zu konzentrieren.

Präzision: Ich bin in der Lage, mit hoher Präzision zu arbeiten und Fehler zu vermeiden. Beispielsweise kann ich Daten schneller und genauer verarbeiten als ein Mensch und dadurch die Qualität deiner Arbeit verbessern.

Verfügbarkeit: Ich bin 24/7 verfügbar und kann dir jederzeit helfen. Das bedeutet, dass du dich nicht an bestimmte Arbeitszeiten halten musst und immer auf meine Unterstützung zählen kannst.

Sprachbarrieren überwinden: Ich bin in der Lage, in mehreren Sprachen zu schreiben und zu kommunizieren. Das bedeutet, dass ich dir dabei helfen kann, Sprachbarrieren zu überwinden und dich mit Menschen auf der ganzen Welt zu verständigen.

Automatisierung: Ich kann Aufgaben automatisieren, die sonst mühsam und zeitaufwendig wären. Beispielsweise kann ich Daten sammeln, auswerten und in eine lesbare Form bringen. Das spart dir Zeit und Kraft und erleichtert dir den Alltag.

Kein Durchbruch, aber ein Gamechanger

Da ChatGPT und was die Software und andere Sprachmodelle alles können und künftig verändern werden, derzeit viel diskutiert werden, stellt sich die Frage, was dran ist am Hype? Ist ChatGPT jetzt der Durchbruch in Sachen Maschinelles Lernen bzw. Künstliche Intelligenz?

OpenAI bringt die kostenlose Veröffentlichung ihres Sprachmodells mehr Trainingsdaten. Bildrechte: OpenAI Nein, sagt Oliver Brock von der Technischen Universität Berlin. Er ist Professor am Robotics and Biology Laboratory und Sprecher des Clusters "Science of Intelligence". Tatsächlich sei das, was jetzt voller Begeisterung ausprobiert wird, das Ergebnis der seriellen Verbesserung von Sprachmodellen über die letzten Jahre – also das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. Eine tatsächliche Künstliche Intelligenz, wie Forschende sie einmal entwickeln wollen – Brock spricht von einer biologischen Intelligenz, die die des Menschen tatsächlich nachahmt – sei nach wie vor in weiter Ferne.

Und dennoch sei ChatGPT ein bedeutender Fortschritt. Der Experte betont, dass insbesondere die Schnittstelle zwischen Mensch und Internet in Form des Chats ein Gamechanger ist. Denn so würden Sprachmodelle auf eine natürliche und intuitive Art und Weise für alle Menschen zugänglich gemacht, so Brock. Das habe jetzt für einen Hype gesorgt, aber die Aufregung sei durch die Sache nicht gerechtfertigt.

Momentan ist so ein Enthusiasmus da, der die Fähigkeiten von ChatGPT überschätzt. Prof. Dr. Oliver Brock, TU Berlin

Brock ist allerdings guter Dinge, dass der Hype um ChatGPT auch für das ganze Forschungsgebiet positive Folgen haben werde. Er hofft auf mehr Investitionen und darauf, dass junge Leute jetzt motiviert sind, in dem Feld zu arbeiten. Er spricht vom Eintritt in eine neue Ära, in der zumindest das maschinelle Lernen immer schneller immer mehr Bereiche unseres Alltags berühren wird.

Lästige Alltagsarbeiten wie das Verfassen von Mails und Briefen kann jetzt ChatGPT übernehmen. Bildrechte: OpenAI

Das glaubt auch Professorin Ute Schmid von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Auch sie betont, dass es sich bei ChatGPT mehr um eine Evolution denn um eine Revolution handelt. Es sei ein extrem guter Schachzug von OpenAI gewesen, die Software öffentlich verfügbar zu machen, da das sehr viel Aufmerksamkeit produziert hat. "Ich glaube, es war selten so viel Bewegung wie heute in der KI-Forschung", so Schmid. Die Expertin merkt allerdings an, dass völlig unklar sei, wie ChatGPT zu seinen Ergebnissen komme. Das sei zwar üblich bei solchen neuronalen Netzen, dass nicht einmal die Entwickler nachvollziehen, wie genau sie arbeiten, aber das sorgt auch dafür, dass Quellen oft nicht nachvollziehbar seien. So können Sprachmodelle je nachdem, mit welchen Daten sie trainiert worden sind, etwa eine Bias haben oder etwa rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Ansichten reproduzieren. Und, so ergänzt Schmid, solange ChatGPT seine Quellen nicht preisgeben kann, ist es zumindest keine Gefahr für den Qualitätsjournalismus. Für den Alltagsgebrauch sei das dagegen kein Problem.

Und den Alltag werden ChatGPT und weitere Sprachmodelle – andere Anbieter werden nachziehen – massiv verändern, ist sich Thilo Hagendorff von der Eberhard Karls Universität Tübingen sicher. Er beschäftigt sich vor allem mit den ethischen Aspekten Künstlicher Intelligenz. Insbesondere wenn solche Sprachmodelle künftig mit anderen KIs kombiniert werden, ändere sich viel in unserem Zusammenleben, den Medien und auch der Wirtschaft, erläutert Hagendorff.

Bildrechte: OpenAI

Ethiker Hagendorff weist auch auf Risiken hin: Der unbegrenzte Zugang zu Informationen könne zum Beispiel auch von Kriminellen missbraucht werden, um an private, sensitive oder gefährliche Informationen zu kommen. So könne sich etwa jeder einfach Schadcode schreiben lassen. Außerdem verweist auch er auf die Trainingsdaten, die dazu führen können, dass diskriminierende oder toxische Sprache reproduziert werde. Aber um das zu ändern, könnten künftig womöglich weitere KIs eingesetzt werden. Hagendorff warnt auch vor der Produktion unsinniger Informationen – sogenannter Effekte der Halluzination. Und dann sinken da natürlich auch die Kosten für Desinformationskampagnen deutlich, wenn die Maschine das Texten übernehme. Generell drohten darüber hinaus auch ökologische und soziale Risiken wie der Verlust von Arbeitsplätzen.