Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das Universum klingt? Für den Urknall hätten wir da eine Idee. Es gibt dort draußen zwar keine Luft und deswegen kann sich Schall nicht ausbreiten, da das Weltall ein fast perfektes Vakuum ist – demnach muss es dort draußen also still sein. Jedoch spielen Erde und Sonne in ultraniedrigen Frequenzwellen eine Symphonie von Klängen, die wir eigentlich nicht hören können.

Wir können diese Klänge aber umwandeln und daraus Töne machen, die für das menschliche Ohr wahrnehmbar ist. So wie bei dem von der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa finanzierten Bürgerforschungsprojekt Harp (Heliophysics Audified: Resonances in Plasmas; zu deutsch: Heliophysik zum Anhören: Resonanzen in Plasmen).

Heliophysik: Was ist das? Die Heliophysik beschreibt die Physik der Sonne und ihrer Verbindung mit dem Sonnensystem. Die Nasa beschreibt diesen Wissenschaftszweig als (1) den umfassenden neuen Begriff für die Wissenschaft von der Verbindung zwischen Sonne und Sonnensystem.



Sie dient (2) der Erforschung, Entdeckung und dem Verständnis der Weltraumumgebung der Erde. Dabei vereint sie (3) alle miteinander verbundenen Phänomene im Kosmos in Bezug auf ihren Stern – in unserem Sonnensystem kann dies beispielsweise die Verbundenheit der Sonne mit der Erde oder irgendeinem anderen Himmelskörper beschreiben.

"Was mich am meisten an dem Harp-Projekt begeistert, ist die Möglichkeit für Bürgerwissenschaftler, durch Audioanalyse neue Entdeckungen in der heliophysikalischen Forschung zu machen", erklärt Michael Hartinger. Er ist der Leiter des Projekts und Heliophysiker am Space Science Institute in Colorado.

Nun mag man meinen, dass der Raum zwischen Erde und Sonne ziemlich leer ist. Klar, manchmal kreuzen sich die Bahnen von Venus und Merkur oder unser Mond steht in einer Linie zwischen uns und der Sonne. Doch es ist kein leerer Raum, sondern eine Suppe aus geladenen Teilchen: dem Plasma. Das Plasma der Sonne wird stetig von ihr ausgestoßen und wandert dank dem Sonnenwind durch unsere Galaxis.

Wenn dieses Sonnenplasma auf die Erde trifft, versetzt es die Magnetfeldlinien und das Plasma um die Erde herum in Schwingungen wie die gezupften Saiten einer Harfe und erzeugt dabei ultraniedrige Frequenzwellen. Genau dieses Phänomen wurde von dem Nasa-Satelliten Themis (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms; zu deutsch: zeitlicher Verlauf von Ereignissen und makroskaligen Wechselwirkungen bei Substürmen) erfasst. Künstlerische Darstellung: Im Jahr 2007 startete die NASA fünf Satelliten im Rahmen der Mission THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms). Verteilt über die Magnetosphäre untersuchten die THEMIS-Sonden, wie Plasma und Energie, die sich durch die Erdumgebung bewegen, verschiedene Arten von Polarlichtern (Nord- und Südlicht) auslösen. Im Jahr 2010 wurden zwei Sonden zur Erforschung der Mondumgebung eingesetzt, während die anderen drei weiterhin die Magnetosphäre der Erde und Polarlichter untersuchen. Bildrechte: Nasa, Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

"Themis kann die gesamte 'Harfe' abtasten und er ist schon lange da draußen, so dass er eine Menge Daten gesammelt hat", sagt Hartinger. Damit das menschliche Ohr die stellare Harfen-Musik wahrnehmen kann, hat das Harp-Team die Frequenzen der Wellen beschleunigt. Dadurch wurden sie zu Schallwellen umgewandelt und genau die können wir Menschen auch hören.

"Der menschliche Gehörsinn ist ein erstaunliches Werkzeug", sagte Martin Archer. Er arbeitet am Imperial College London und gehört zum Harp-Team. "Wir sind im Grunde von Geburt an darauf trainiert, Muster zu erkennen und verschiedene Schallquellen herauszufiltern. Wir können von Natur aus ziemlich verrückte Analysen durchführen, die sogar einige unserer fortschrittlichsten Computeralgorithmen übertreffen."