Zweite Coronawelle: Wie hoch ist das Covid-19 Risiko für Supermarktkassierer?

Angesichts der hohen Zahlen von Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, die an einigen Orten zu regelrechten Coronaausbrüchen führen, stellt sich für Beschäftigte im Einzelhandel die Frage: Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr beim Job? Schließlich bleiben Super-, Lebensmittel- und Baumärkte beim aktuellen zweiten Lockdown geöffnet. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat deshalb eine Risikoabschätzung für die rund 780.000 Beschäftigten im deutschen Einzelhandel herausgegeben, die eine beruhigende Nachricht enthält: Weil die Kontakte mit den Kunden meist sehr kurz sind, ist das Covid-19-Ansteckungsrisiko auch dann gering, wenn es örtlich zu starken Coronaausbrüchen kommt. Die Fachleute der BAuA nutzten epidemiologische Daten, um das Risiko für die Kassiererinnen und ihre Kollegen einzuschätzen. Dabei berücksichtigten sie Anzahl und Dauer der Kundenkontakte. So haben Beschäftigte in einem Supermarkt im Schnitt 84 Kundenkontakte täglich, im Softdiscounter (z.B. Netto) sind es sogar 131. Diese Kontakte dauern höchsten zwei Minuten, sind als deutlich kürzer als die Hochrisikobegegnungen ab 15 Minuten und mehr. Am größten sei noch das Risiko beim Bezahlvorgang an der Kasse, schreiben die Autoren der Analyse. Deshalb sei es wichtig, dass dort die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zuverlässig eingehalten würden.

Forscher entwickeln Nanokörper gegen Sars-CoV-2-Spikeprotein

Forscher des Europäischen Molekularbiologielabors haben synthetische Nanokörper gegen das Coronavirus-Spikeprotein entwickelt. Wie das Team unter der Leitung von Martin Hällberg und Christian Löw in der Fachzeitschrift "nature communications" berichtet, kommen solche Nanokörper natürlicherweise in Lamas oder Kamelen vor, können aber auch synthetisch erzeugt werden. Sie docken an die Bindungsstellen am Sars-CoV-2-Spikeprotein an, also praktisch an dem Schlüssel, mit dem sich Corona Zugang zu seinen menschlichen Wirtszellen verschafft. Um einen Nanokörper zu finden, der das besonders gut kann, nutzten die Forscher das Spikeprotein praktisch als Angel, um die gesuchten Moleküle aus einer Sammlung von synthetischen Nanokörpern herauszufischen. Sie fanden ein Molekül, dass sie Sybody23 nannten. Das Besondere: Der Nanokörper kann die Bindungsstellen auch dann blockieren, wenn das Virus sein Spikeprotein eingeklappt hat, um sich vor dem Immunsystem zu schützen. Bei Versuchen im Reagenzglas konnten die Forscher dann zeigen, dass Sybody23 das Virus effektiv neutralisieren, also für den Körper unschädlich machen kann. Weitere Versuche sollen nun zeigen, ob der Nanokörper zur Therapie von Covid-19 geeignet ist.

Das europäische molekularbiologische Labor ist ein Forschungsverbund, der öffentlich finanziert wird und Labore in sechs europäischen Städten betreibt. Hauptsitz ist in Heidelberg, die aktuelle Studie wurde vor allem in Hamburg durchgeführt.