So haben die Forscher gerechnet: Eine infizierte Person trägt zwar zwischen einer Milliarde (1.000.000.000) und einhundert Milliarden (100.000.000.000) einzelne Sars-CoV-2-Viren in sich. Aber diese Viren sind so winzig, dass sie es in einem einzelnen menschlichen Körper auf höchstens 0,1 Milligramm Gesamtmasse bringen, oft sogar deutlich weniger.