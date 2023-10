Säuglinge und Kleinkinder erkranken selten schwer oder dauerhaft an Covid-19. Obwohl sie sich durchaus infizieren: In den USA wurden zum Beispiel mittlerweile über 90 Prozent der Kinder unter vier Jahren positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Ein Forschungsteam hat nun herausgefunden, dass Kleinkinder und Säuglinge andere Antikörperverläufe als erwachsene Infizierte haben. Eine weitere Ursache für die milderen Verläufe könnte eine Häufung von Abwehrproteinen in den Nasenschleimhäuten der Kinder sein.

Die Zahl der Covid-19 Antikörper im Blut von Säuglingen stieg sehr langsam

"Bei fast jeder Infektionskrankheit befinden sich die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen in den extremen Altersstufen – es sind also häufig die sehr jungen und die sehr alten.", sagt Bali Pulendran, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Stanford Medicine University. Covid-19 allerdings habe die Jungen verschont, während es die Alten ausdrücklich nicht verschonte. Das sei ein Mysterium. Pulendran ist der Autor einer aktuellen Studie im Journal "Cell" zum Thema. Er und sein Team untersuchten die Infektionsverläufe von Kindern und Erwachsenen. Dabei fanden Sie Unterschiede in der Antikörperzahl nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Bei Erwachsenen stieg die Zahl der Antikörper gegen Covid-19 nach der Infektion abrupt an und sank dann in den darauffolgenden sechs Monaten um das Zehnfache. Bei Säuglingen dagegen stieg die Zahl der Antikörper im Blut deutlich langsamer an, danach allerdings stagnierte die Antikörper-Konzentration auf einem hohen Niveau und sank niemals ab, sondern stieg erneut während des 300-tägigen Beobachtungszeitraumes, bis sie mitunter die Konzentration von Erwachsenen erreicht hatte.

Abwehrproteine in der Nase schützen Säuglinge möglicherweise gegen Covid

Weitere Unterschiede fanden die Forschenden auch bei einer Reihe von entzündungsfördernden Signalproteinen, von denen bereits bekannt war, dass sie mit schwereren Symptomen in Zusammenhang stehen. Während diese Proteine auch bei Erwachsenen mit vergleichsweise milden Verläufen erhöht waren, wurde ein derartiger Anstieg im Blut infizierter Kinder nicht beobachtet. Allerdings stieg die Anzahl dieser Proteine in den Schleimhäuten der Nasenhöhle von Kindern stark an. Zu den Proteinen gehört auch Alpha-Inferon, das dafür bekannt ist, die Virusreplikation in betroffenen Zellen zu unterbinden.