Der aktuelle Stand in Sachen Corona sei in Deutschland recht erfreulich, sagt Bernd Salzberger, Professor am Universitätsklinikum Regensburg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Noch liege die Inzidenz neuer Corona-Infektionen in Deutschland etwa zehn Mal so hoch, wie im Sommer 2020. "Aber wir sind zuversichtlich: Mit weiter voranschreitenden Impfungen und Schutzmaßnahmen können wir die Fallzahlen weiter senken", so der Infektionsmediziner, der sich in der kommenden Woche mit seinen Fachkollegen zum virtuellen Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin treffen wird.