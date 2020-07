Es sind insgesamt drei Patienten am Universitätsklinikum Leipzig, die den Chef-Virologen Prof. Uwe Liebert zu seiner Beobachtung verholfen haben: Alle drei sind schon ein zweiters Mal an Covid-19 erkrankt, sagte er MDR WISSEN.

Diese Aussage ist deswegen erstaunlich, weil sich die Fachwelt noch streitet, ob es tatsächlich bestätigte Fälle von Zweitinfektionen gibt. Für Liebert sind die Fälle bei ihm am Uniklinikum recht eindeutig: "Das sind bei uns allerdings nur drei Patienten, die eine Infektion hatten, dann Antikörper gebildet hatten - neutralisierende Antikörper - und dann nach ungefähr acht, neun Wochen noch Mal eine zweite Infektion gekriegt haben."

Die Fälle am Universitätsklinikum Leipzig sind dennoch nicht die endgültige Antwort, auf die die Fachwelt wartet. Es gibt mehrere solcher Berichte. Ob die Patienten aber tatsächlich zwei Mal an dem neuartigen Coronavirus erkrankt sind, bietet viel Raum für Diskussion. Es gibt nämlich Knackpunkte. Der erste Punkt: Sind die Patienten erneut erkrankt oder war Covid-19 nicht ganz auskuriert? Liebert und sein Team hatten deswegen zwischen der ersten und zweiten Infektion ihre Patienten mehrmals getestet: Die Tests dazwischen seien immer negativ gewesen. Der Virologe schließt daraus, dass das Virus nicht mehr im Körper war.

Der zweite Knackpunkt: Ist die Person tatsächlich zwei Mal erkrankt oder waren die Tests nicht exakt? Uwe Liebert schließt auch das bei seinen Patienten aus. Er hält die Tests, die er gemacht hat für sicher: "Positiv heißt bei uns - das ist ja ein Abstrich, dass es in mindestens zwei von drei Genen positiv geworden ist. Wir weisen ja virale Gene nach."

Hatten die Patienten wirklich keinen Virus mehr im Blut? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sein Kollege Alexander Dalpke, der das Institut für Virologie in Dresden leitet, hält allerdings dagegen, dass es keinen einzigen eindeutigen Test für Sars-CoV-2 gibt. Das heißt, jeder Nachweis einer Zweitinfektion ist immer fraglich: "De Facto ist es so, dass kein diagnostischer Test eine hundertprozentige Spezifität hat." Jeder diagnostische Test könne auch kreuzreaktiv falsch-positiv sein und das müsse natürlich ausgeschlossen werden, wenn über Zweitinfektionen gesprochen werde, erläutert Dalpke.



Dem Dresdner Virologen sind Fälle von Zweitinfektionen aus seiner Stadt nicht bekannt. Er plädiert dafür, sich die Fälle ganz genau anzugucken. In Korea beispielsweise hatte eine zweite Prüfung andere Ergebnisse zu Tage gebracht, erzählt Monika Brunner-Weinzierl, Immunologin der Universität Magdeburg.