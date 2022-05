Gegen Long Covid schützten die Vakzine aber nur moderat, so der Experte von der Washington University. Darum sollten auch Geimpfte nach einer Durchbruchsinfektion prinzipiell medizinisch überwacht werden und einen Arzt aufsuchen, wenn die Symptome so schwer werden, dass alltägliche Aktivitäten nicht mehr möglich sind. "Da Covid-19 wohl nicht verschwinden wird, sollten wir auch an langfristige Strategien dagegen denken", betont Al-Aly. "Auch um das Risiko von Long Covid zu verringern". Zu solchen nachhaltigeren Maßnahmen zählt der Wissenschaftler etwa Impfstoffe, die über die Nase verabreicht werden und deswegen auf angenehmere Art verimpft werden können. Spezielle Vakzine gegen Long Covid könnten ein weiteres Mittel sein, um die Zahl der darunter leidenden Patienten zu minimieren.



"Irgendwann an Covid-19 zu erkranken, scheint auch bei geimpften Menschen fast unausweichlich", sagt Al-Aly. Acht bis zwölf Prozent der an einer Durchbruchsinfektion Leidenden entwickeln im Laufe der Zeit Long Covid-Symptome. "Wenn man davon ausgeht, dass Covid-19 noch zehn Jahre lang bleibt, werden die Menschen wohl irgendwann der Masken und des Social Distancing überdrüssig", so der Forscher. Darum müssten weitere Schutzmaßnahmen her, um eine langfristige Ko-Existenz zwischen Mensch und Virus zu ermöglichen. "Die derzeitigen Impfstoffe sind nur ein Teil der Lösung", erklärt Al-Aly.