Plasmapherese und Apherese sind Arten der Blutwäsche. Nicht wenige Patientinnen und Patienten mit Long Covid oder Post Covid setzen ihre Hoffnungen in so eine Behandlung, bei der das Blut entnommen, gereinigt und wieder in den Körper zurückgeführt wird. Ein Cochrane-Bericht (Cochrane ist ein Zusammenschluss unabhängiger Fachleute, vor allem aus Wissenschaft und Medizin) konnte nun aber keine verlässlichen Studien zur Wirksamkeit einer solchen Behandlung finden und äußerte Zweifel am postulierten Wirkmechanismus.