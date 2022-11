Die Wissenschaftler befragten dafür im Jahr 2020 Personen mit einem positiven PCR-Test per Fragebogen. 1.487 Menschen nahmen daran teil, von denen 774 angaben, mindestens ein Long-Covid-Symptom bei sich festgestellt zu haben. Diese Daten wurden mit den Daten unter anderem zu Geschlecht, BMI und dem weiteren Gesundheitszustand verknüpft. Das Ergebnis: Deutlich mehr Frauen litten unter Long Covid und unter ihnen deutlich mehr Übergewichtige.



"Dies ist sehr wichtig, da solche Informationen genutzt werden können, um die Menschen, die ein höheres Risiko für Long Covid haben, besser entdecken zu können", erklärt der Studienautor Prof. Vassilios Vassiliou. Denn die Patienten, die Long-Covid-Symptome zeigten, hatten in der Untersuchung eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Die Forschenden hoffen zudem, dass ihre Erkenntnisse auch Einfluss auf die Politik beim Umgang mit Long Covid haben werden.