Wenn es trotz öffentlichem Kampf gegen Corona das Virus dann doch geschafft hat, in den Körper zu gelangen, geht der Kampf dort weiter: Dafür sorgt unsere körpereigene Armee an T-Zellen, die durch das Blut patrouilliert. Aber nur ein kleiner Teil von ihnen kann Sars-CoV-2 identifizieren. Je mehr, desto besser ist der Mensch geschützt. Die Magdeburger Immunologin Monika Brunner-Weinzierl forscht mit ihrem Team schon seit 25 Jahren an T-Zellen und arbeitet jetzt an einer großangelegten Studie, in deren Fokus die T-Zellen stehen.