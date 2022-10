Die Forschenden halten dem jedoch entgegen, dass der eigentliche Wildtyp 100 Prozent einer vergleichbar großen Gruppe von Mäusen getötet hat, die Chimäre also weniger tödlich als das Ursprungsvirus war. Nicht an der Studie beteiligte Forscher wie Florian Krammer (Professor für Vakzinologie an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai/New York) wiesen jedoch darauf hin, dass dieses Ergebnis vorher nicht absehbar war und eine Zustimmung der NIAID zu den Versuchen deshalb unbedingt erforderlich gewesen wäre.