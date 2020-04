Welche Art von Falschmeldungen drohen in dieser Lage – und wie schützen wir uns?

Das Team um Kommunikationswissenschaftler Quandt hat in einer Studie über 100 000 Facebooknachrichten aus den Coronawochen untersucht. Es sind zum größten Teil Verschwörungstheorien. Komplett erfundene Falschmeldungen, die leicht nachprüfbar sind, tauchen kaum auf: "Man weiß eben auch aus Studien in der Medienpsychologie, dass Falschmeldungen gut identifiziert werden von den Menschen und dann auch nicht geglaubt werden. Bei Verschwörungstheorien ist das anders. Das lesen die Leute und sagen dann: Na ja, da wird dann vielleicht doch irgendwas dran sein."

Zumal sie häufig einen wahren Kern haben: Es stimmt ja zum Beispiel, dass wir den Ursprung des Corona-Virus noch nicht sicher kennen.An so einen Fakt kann man leicht beliebige Feindbilder und Verschwörungsszenarien knüpfen.

Feinbilder anknüpfen, Weltbild verbreiten – oder abzocken

Die Urheber verbreiten so ihr Weltbild, das das Vertrauen in die Demokratie erschüttern soll – die angeblich ein diktatorisches System von Desinformation und gezieltem Verschweigen ist. Andere wollen schlicht abzocken. Sie nutzen unseren Wunsch nach Schutz und bieten in Fake-Shops Wundermittel an.

Und es gibt die sogenannten alternativen Experten. wie den Arzt Wolfgang Wodarg. Er behauptet, die Corona-Pandemie sei nicht schlimmer als die Grippe. Der Erfolg seiner und anderer solcher Videos beruht darauf – dass wir gern das glauben, was wir glauben möchten. Zum Beispiel, dass Corona halb so schlimm ist. Außerdem sind auch die anerkannten Experten in der aktuellen Krise häufig uneins, was die die allgemeine Verunsicherung stärkt.

In der MDR JUMP-Corona-Sprechstunde zu Fakenews spricht ein Hörer die aktuelle Unsicherheit aus.

Meine Frage wäre dementsprechend: Wer schließt denn nicht aus, dass auch die Experten sich irren können und andere Wahrheiten wahr sein können? MDR JUMP-Hörer

Die ehrliche Antwort ist, dass selbstverständlich auch Experten irren können. Trotzdem sollte man genau auswählen. wem man vertraut: Auf der einen Seite stehen die zahlreichen Virologen – die seit Monaten tagtäglich mit der Pandemie und ihren Folgen kämpfen. Wolfgang Wodarg ist dagegen ein 73-jähriger Arzt und Ex-Bundestagsabgeordneter, der das Geschehen eher von außen sieht.

Genau prüfen, mit wem man es zu tun hat

Tagesschau Faktenchecker Patrick Gensing rät, selbsternannte Experten zu prüfen: "Was sind das denn eigentlich für Leute, die mir da gerade erzählen, das sei alles nur eine Lüge und das gebe es alles gar nicht. Was machen die eigentlich, sind die eigentlich noch in der Forschung aktiv, wenn nicht, wie lange sind die raus, welche Expertise haben die eigentlich, warum melden die sich plötzlich zu Wort?"