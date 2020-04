Es gibt so allerhand "Skepsis" auf der Welt: Gegenüber dem Klimawandel, gegenüber dem Ursprung von Kondensstreifen, gegenüber der Mondlandung und gegenüber der Existenz der westfälischen Großstadt Bielefeld. Fast so alt wie das neue Coronavirus sind auch die Mythen über dessen Ursprung und dessen Ausmaß. Aus Skepsis werden sportliche Theorien. Kommunikationswissenschaftler an der Uni Münster haben sogenannte "alternative" Nachrichtenmedien in Bezug auf Corona unter die Lupe genommen und ermittelt, dass diese zur Unsicherheit in der Bevölkerung beitragen und besonders beim Publikum solcher Medien vorhandene Meinungen stützen. Schlichte Falschinformationen und Verunsicherung können auch zur kompletten Leugnung von Tatsachen führen. Damit reiht sich der "Corona-Schwindel" – der z.B. auf Blogs auftaucht – gut in den Kanon bestehender Verschwörungstheorien ein. Und beantwortet vor allem eine Frage nicht: Wem soll die milliardenschwere Fake-Pandemie denn eigentlich nützen? Den Eliten wohl kaum.