Haarpflege als politischer Akt Wichtig für die Einordnung dieser Studie ist, dass sie auch eine politische Komponente hat. Kulturhistorisch betrachtet wurde Menschen mit Afrohaaren mitunter vermittelt, ihr Haar sei im natürlichen Zustand nicht schön und zu unordentlich. Seit den 1960ern gibt es – vornehmlich in den USA – das "Natural hair movement", eine Bewegung, die schwarze Menschen dazu ermutigen will, ihre Haare im natürliche Zustand zu tragen.

Seit den 2000er-Jahren hat die Bewegung weiter an Fahrt aufgenommen und so ist auch die aktuelle Studie von Michelle Gaines am Spelman College in Atlanta, einem College, das historisch mit der Ausbildung schwarzer Frauen verbunden ist, sicherlich in diesem Kontext zu sehen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass zu Zeiten der Sklaverei afrikanische Menschen mit einem vermeintlich "weißeren" Aussehen, also mit glatteren Haaren und hellerer Haut, bevorzugt behandelt wurden, ist Haarpflege in diesem Kontext ein politischer Akt.