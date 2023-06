Wissen Sie, wer oder was ALAN ist? Es ist in diesem Fall kein Vorname und hat auch nichts mit LAN oder WLAN zu tun. ALAN ist in der internationalen Forschungslandschaft die offizielle Abkürzung für nächtliches Kunstlicht (engl.: Artificial Light At Night). Und um dieses ALAN dreht sich alles in einer neuen Sonderausgabe des renommierten Wissenschaftsmagazins "Science". In fünf Artikeln von internationalen Forscherinnen und Forschern wird dabei das Thema Lichtverschmutzung von ganz verschiedenen Seiten, nun ja, beleuchtet.