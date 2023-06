Es sind nur ein paar Nächte am Ende ihres Lebens, in denen Glühwürmchen glühen. Vorher lebten sie drei Jahre lang als Larven am Boden. Erst am Lebensende werden sie ihrem Namen gerecht. Und doch ist das die wichtigste Zeit für die Erhaltung ihrer Art. Was wir Menschen in Sommernächten da leuchten und fliegen sehen, sind immer die Männchen, denn die Weibchen können nicht fliegen. Die Weibchen sitzen irgendwo an einer erhöhten Stelle des Bodens, auf einem Grashalm beispielsweise. Sie glühen aber ebenfalls. Dieses Glühen der Weibchen ist das unmissverständliche Signal: Komm her, Mann, und pflanz dich mit mir fort!