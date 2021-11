In Großbritannien soll eine große Zahl von Babys unmittelbar nach der Geburt auf genetische Krankheiten und Krankheitsrisiken untersucht werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt mit 200.000 Neugeborenen kündigte das staatliche Unternehmen Genomics England, das vom britischen Ministerium für Gesundheit und Soziales gegründet wurde, an. Das seit Jahren kontrovers diskutierte Thema DNA-Tests für Neugeborene dürfte damit weiteren Auftrieb erhalten. Doch wo führt das hin? Sollte künftig das gesamte Genom aller Babys bei der Geburt sequenziert werden?

Genomsequenzierung in einem Labor. Bildrechte: Michael Szabó/Universitätsklinikum Jena

Geht es nach Forschern des US National Human Genome Research Institute (NHGRI), einer Abteilung des Nationalen Gesundheits-Instituts des US-Gesundheitsministeriums, wird es eine routinemäßige Genomsequenzierung bei Neugeborenen irgendwann geben. So argumentieren Leslie Biesecker und seine Kollegen in der britischen medizinischen Fachzeitschrift BMJ, dass umfangreiche klinische Nachweise gezeigt hätten, dass das Screening auf genetische Krankheiten Leben retten könne. Außerdem habe die Forschung bewiesen, dass die Genomsequenzierung von Menschen kosteneffizient sein kann.