Umweltschutz sollte jeden Tag ein Thema sein, doch am Earth Day ist er das ganz besonders. Auch im Focus: die Klimaforschung. Die will die Universität Leipzig am Institut für Meteorologie weiter voranbringen und hat eigens dafür zwei neue Forschende engagiert: Juniorprofessorin Dr. Marlene Kretschmer und Juniorprofessor Dr. Sebastian Sippel werden sich künftig Fragen zu Klimaextremen widmen und untersuchen, inwieweit der von uns verursachte Klimawandel dafür verantwortlich ist. Wie werden sich Stürme, Hitzewellen oder Dürren in Zukunft verändern? Welche Rolle spielt Biodiversität bei all dem? Auch die Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre und Ökosystemen auf der Erde sollen künftig genauer betrachtet werde. Mehr wissenschaftlicher Nachwuchs also in einem Bereich, der wegen seiner großen Bedeutung in Mitteldeutschland bereits gut erforscht wird, etwa am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem iDiv in Leipzig, das die Unis Halle, Jena und Leipzig seit genau zehn Jahren gemeinsam betreiben, oder dem Umweltforschungszentrum UFZ, das neben Leipzig und Halle auch in Magdeburg und Bad Lauchstädt Standorte hat.