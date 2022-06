In der Podcastreihe " Generation Zukunftsangst " geht es um die Ängste junger Menschen in Deutschland - um die Klimakrise , Armut , Krankheit und um politische Radikalisierung . Die Idee: Wir sprechen mit Betroffenen und Expert:innen über die größten Ängste unserer Zeit - um diese zu mindern und gemeinsam Bewältigungsstrategien zu finden. Das Projekt war praktisch abgeschlossen: Die Studierenden hinter dem Format befanden sich in den Semesterferien, die Podcastfolgen waren im Kasten, das Datenteam hat an den letzten Inhalten gearbeitet. Im März wollten wir veröffentlichen.

Was dann passiert ist, konnte niemand von uns vorhersehen: Russland hat die Ukraine angegriffen. Auf einmal fühlte es sich falsch an, eine Podcastreihe über die Ängste junger Menschen an den Start zu bringen und dabei nicht über die Angst vor Krieg - die aktuell größte Angst junger Menschen in Deutschland - zu sprechen. Deshalb haben wir eine Sonderfolge von Generation Zukunftsangst aufgezeichnet. Sie wirft nicht nur einen Blick auf die Ängste junger Menschen in Deutschland, sondern lässt vor allem Raum für die Perspektiven junger Menschen in der Ukraine und in Russland.