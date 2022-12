Warum das so ist, wissen die Mediziner zwar noch nicht genau. In der Süddeutschen Zeitung äußert der Virologe Oliver Keppler von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität allerdings die Vermutung, dass es in der Bevölkerung inzwischen eine komplexe Vielfalt an Immunitäten gibt, die die Ausbreitung des Virus eindämmen. Viele seien drei- oder sogar vierfach geimpft, ebenso viele hätten auch bereits eine oder zwei Infektionen hinter sich. "Dadurch haben wir eine so hohe Immunitätsdiversität, dass wir Krankheitswellen nicht mehr präzise vorhersagen können", so Keppler.