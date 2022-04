Erdgas Fracking oder nicht - und welches Potenzial hätte es?

Fracking-Technologie

Fracking beschreibt erst einmal nur die Methode, wie das Gas (oder auch Öl) aus sehr dichtem, undurchlässigem Gestein gewonnen wird. Es werden künstliche Fließwege im Gestein erzeugt, um die Durchlässigkeit der Lagerstätten zu optimieren. Dies erfolgt durch Bildung und Stabilisierung kleiner Risse im Gestein. Auf diese Art gelangt man an Ressourcen, die unter Schiefergestein oder Kohleflöz lagern und auf andere Art nicht förderbar wären. Bildrechte: BEVG

Der Umweltaspekt

Fracking birgt Risiken, und zwar Risiken, die sich verwirklichen können. Das hat man in den USA gesehen, wo die Technologie seit mehreren Jahren in großem Maßstab betrieben wird. Chemikalien im Grundwasser, leichte Erdbeben in Fracking-Gebieten - all das ist nachgewiesen worden. Deshalb sprechen sich viele auch hierzulande gegen die Technologie aus.

Denen aber wiederum wird zum Beispiel von Professor Amro entgegnet, dass alles eine Frage der Richtlinien sei. "Es gibt bestimmte Limitationen für diese Methode, zum Beispiel die Tiefe", so der Professor. "Ich sage immer: Tiefer als 1.000 Meter darf man ein 'Frac' planen. Aber nicht in geringeren Tiefen. In der USA hat man bei 600 Meter gefrackt. Und da gab es Umweltschäden."

Wirtschaftsminister Robert Habeck gab bei seiner neuerlichen Absage ans Fracking allerdings nicht den Umweltaspekt aus Hauptgrund an. Er verwies darauf, dass die notwendigen Genehmigungen sehr lange dauern und in der akuten Situation nicht weiterhelfen würden. Zudem setze die Bundesregierung in Zukunft auf erneuerbare Energien und nicht auf Erdgas.

Schiefergas überall auf der Welt