Weltraumschrott ist eine Bedrohung. Nicht nur für die Raumfahrt, sondern auch für uns auf der Erde. Größere Teile könnten beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht komplett verglühen und somit auf bewohnbares Gebiet stürzen. Die Europäische Weltraumbehörde ESA stellt sich diesem Problem und will eine weltweit führende Rolle bei der Beseitigung von Weltraumschrott einnehmen.

Zusammen mit dem Schweizer StartUp ClearSpace SA rückt diese Weltraum-Mission ein Stück näher. Ab 2025 soll der erste Satellit in den Orbit gebracht werden, der ein Stück Weltraumschrott einfangen kann. Insgesamt soll das Projekt 100 Millionen Euro kosten. Die ESA hat am 27. November einen Vertrag mit dem Unternehmen geschlossen. 86 Millionen steuert die Raumfahrtbehörde dazu. Die restlichen Millionen kommen von ClearSpace über beispielsweise externe Investoren. Am 1. Dezember hat die ESA das Projekt in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt.

Der Einsatz der Weltall-Müllabfuhr

2025 soll der ClearSpace-1 Satellit in den Orbit fliegen. Die Müllabfuhr im All wird einen Vespa-Nutzlastadapter ansteuern. Dieser Adapter ist ein Teil des europäischen Vega-Trägerraketen-Systems. Es wiegt 112 Kilogramm und hat einen Durchmesser von zirka zwei Metern. Das entspricht den Maßen und Formen eines typischen Kleinsatelliten.

Zunächst wird das Schrottteil von der Bodenkontrolle aus beobachtet. ClearSpace-1 ist aber auch mit visuellen Kameras und einem Radar ausgerüstet. Wenn es näher an dem Objekt dran ist, helfen diese ihm bei seiner Jagd. Von einer Orbithöhe von 500 Kilometern – die Internationale Raumstation ISS befindet sich in zirka 400 Kilometern Höhe – wird sich ClearSpace-1 dem Vespa-Nutzlastadapter nähern. Dieser befindet sich in einer Höhe von rund 800 Kilometern.

Sobald die Weltraummüllabfuhr an ihrer Beute ist, wird ClearSpace-1 seine vier Greifarme ausfahren. Dann wird sie das Schrottteil einfangen, umklammern und mit ihm in den tieferen Erdorbit fliegen. Dort werden beide gemeinsam in der Atmosphäre kontrolliert verglühen. Grafik, die den Ablauf der ClearSpace Mission erklärt. Bildrechte: ClearSpace

Jan Wörner, ESA-Direktor, macht deutlich, dass es sich hierbei um keine Demonstration handelt: "Es ist eine richtige Mission." Die Prämisse des Vorhabens: ClearSpace-1 muss mit einer europäischen Rakete in den Weltraum gebracht werden. Dies soll vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou auf Französisch-Guyana geschehen. Als Transportfahrzeug wird eine Trägerrakete des Typs Vega-C verwendet.

Wie viel Weltraumschrott gibt es?