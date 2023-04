Kernfusion Deutsche Forschung zeigt Weg zu kompakten Fusionskraftwerken

Diese werden schließlich auf die Prallplatten gelenkt. An den Divertorplatten entsteht dadurch Neutralgas – das ist der Anteil der nicht ionisierten Komponente in der Atmosphäre. Dieses wird durch Divertorpumpen aus der Reaktorkammer befördert und aus dem verunreinigten Fusionsplasma wird reines Fusionsplasma. Zumindest teilweise …

Je reiner das Plasma, desto heißer wird es. Damit die Divertorplatten nicht schmelzen, wird dem Plasma eine geringe Menge an Verunreinigungen zugesetzt – meistens Stickstoff, das den Großteil der Plasma-Wärmenergie in ultraviolettes Licht umwandelt. "Am Divertor führen wir Wärme aus dem Plasma. In späteren Kraftwerken soll dort auch das Fusionsprodukt Helium-4 ausgeleitet werden", erklärt Ulrich Stroth, Leiter des Bereichs Plasmarand und Wand am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP).