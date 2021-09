Hinzu kommt noch die Erkenntnis, die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen – denn die sind endlich, wie der "Earth Overshoot Day" der WWF jedes Jahr deutlicher zeigt. An diesem Tag hat der Mensch mehr Ressourcen verbraucht, als innerhalb eines Jahr nachwachsen können. Für dieses Jahr wurde der Zeitpunkt am 29. Juli erreicht. Für Deutschland bereits am 5. Mai. Eine künstlerische Darstellung des Landsat-9 Satelliten in der Umlaufbahn der Erde. Bildrechte: NASA, USGS

Das alles hat wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die menschliche Gesundheit. Die Bedeutung dieses Satelliten-Programms erklärte John Grunsfeld, ehemaliger stellvertretender NASA-Administrator für Wissenschaft, auf der Internetseite der NASA:

Die Fortführung der kritischen Beobachtungen durch die Landsat-Satelliten ist jetzt wichtig, und ihr Wert wird angesichts der langfristigen Umweltveränderungen, die wir auf dem Planeten Erde beobachten, in Zukunft noch zunehmen. John Grunsfeld, ehemaliger stellvertretender NASA-Administrator für Wissenschaft

Bilder vom Landsat-8 Satelliten zeigen den Fagradalsfjall Vulkan auf Island Anfang 2021 während des Ausbruchs und in der Zeit davor. Bildrechte: NASA Earth Observatory, Lauren Dauphi, Landsat

Die Landsat-Ära

Seine Anfänge hatte das amerikanische Programm bereits während der Apollo-Ära. Der Landsat 1 hieß damals noch "Earth Resources Technology Satellite-1 (ERTS-1)", wurde aber drei Jahre nach seinem Start (1972) umbenannt. Er war bis 1978 in Betrieb und arbeitete parallel zum Landsat-2, der zwischen 1975 und 1983 die Erde beobachtete. Landsat-3 war zwischen 1978 und 1983 im Einsatz und Landsat-4 sendete zwischen 1982 und 1987 Daten zur Erde.

Mit 29 Jahren aktivem Einsatz im All ist Landsat-5 der Rekordhalter. Er wurde 1984 gestartet und bekam 2013 sein letztes Kommando. Der Landsat-6 Erdbeobachtungssatellit wurde dagegen beim Start im Jahr 1993 zerstört. Landsat-7 ist seit 1999 in Betrieb, seine Bilder weisen seit Ende 2003 aber eine schlechtere Qualität auf, da einer seiner Sensoren ausfiel. 2013 ist dann Landsat-8 gestartet. Laut der NASA fügte dieser Satellit über sieben Jahre lang mehr als 1,86 Millionen Bilder dem Archiv hinzu. Das entspricht fast 20 Prozent des gesamten Archivbestands. Die Landsat-Reihe in einer schematisch dargestellten Zeitleiste festgehalten. Bildrechte: Matthew R. Radcliff (USRA), Jeffrey Masek (NASA/GSFC)

Doch ohne eine besondere Frau wäre das ganze Programm vielleicht nie erfolgreich gestartet, erinnert sich Jeffrey Masek, NASA-Wissenschaftler am Landsat-9-Projekt: "Virginia Norwood hat den Weg für eine ganze Generation von Erdbeobachtungsinstrumenten geebnet."

Die Mutter des Landsat-Programms

Virginia Norwood gehörte zu denjenigen, die eine der wichtigen Komponente von Landsat entwickelten. "Zum Beispiel hat [der Landsat 9-Scanner] Tausende von Detektoren, die in einem 'Besenstiel'-Array [aufgereiht sind]. Ursprünglich hätte ich [den ersten Scanner] gerne auf diese Weise gebaut, aber ich hatte keine Chance, weil die [Schlüssel-]Technologie nicht verfügbar war", erzählte sie gegenüber Science Magazine. Virginia Norwood, die Mutter von Landsat (1963). Bildrechte: Hughes, NASA

Norwood wusste, dass die NASA dank der Anregung des Innenministeriums daran interessiert war, multispektrale Bilder der Erde aus dem Weltraum zu erfassen:

Ich habe versucht, eine Schnittmenge ihrer Bedürfnisse zu finden und die optimalen Spezifikationen für den Scanner selbst zu erstellen, die ein möglichst breites Spektrum an Anforderungen erfüllen. Virginia Norwood NASA

Das Problem war, dass sie einen Scanner und keine Kamera entwerfen musste, was für die 1969er-Jahre ganz neue Herausforderungen mit sich brachte. Letztendlich gelang es ihr und der Sensor von Landsat-1 war ein Erfolg. Sowohl geometrisch als auch radiometrisch erfüllte der Sensor die Vorhersagen von Norwood und ihrem Team.

Umkreisung der Erde in schwindelerregender Höhe

Am 27. September wird Norwood in der ersten Reihe sitzen, wenn Landsat-9 von der Vandenberg Space Force Base um 22.11 Uhr (MESZ) abheben soll. Zu den Feierlichkeiten in der nahe gelegenen Stadt Lompoc, Kalifornien, gehört eine Veranstaltung unter dem Motto "Ladies of Landsat", bei der Pionierinnen wie Norwood ihre Geschichten erzählen werden.