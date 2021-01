Am Wochenende soll es also klappen. Wichtig für die Firma, denn das Starship, das einmal Menschen zum Mond und zum Mars – und wieder zurück – bringen soll, könnte noch in diesem Jahr seinen Jungfernflug ins All erleben. So zumindest zitiert SpaceX-Spacenews Gwynne Shotwell auf Instagram. Und sie sollte es wissen, denn sie ist Präsidentin von SpaceX und leitet als COO auch das operative Geschäft.