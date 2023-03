Schematische Darstellung des Wasserkreislaufs auf der Mondoberfläche im Zusammenhang mit Impaktglaskugeln. a, Aufgrund der hohen Bildungstemperatur von Impaktglaskugeln wäre das meiste in den Vorläufermaterialien enthaltene Wasser verloren gegangen. b, Nach ihrer Ablagerung an der Oberfläche würde das vom Sonnenwind stammende Wasser nach der H+-Implantation durch den Sonnenwind in die Impaktglaskugeln diffundieren. c, Durch Gartenarbeit würden die Impaktglaskugeln tiefer in den Boden verlagert, wodurch ein Wasserreservoir im Untergrund des Mondes entstünde. Die Impaktglaskugeln an der Oberfläche wären immer noch in der Lage, Wasser in die lunare Exosphäre abzugeben, zum Beispiel durch Meteoriteneinschläge. Die von den Impaktglaskugeln im Mondboden gespeicherte Wassermenge wird auf 0,03-27,00 × 10^13 kg geschätzt, wobei eine globale Tiefe des Mondbodens von 3-12 m (Ref. 56,57), eine modale Häufigkeit von Impaktglaskugeln im Mondboden von 3-5 Vol.-% (Ref. 51) und Impaktglaskugeln mit einer H2O-Häufigkeit von 132-1.570 μg g^-1

Bildrechte: Huicun He, Jianglong Ji, Yue Zhang, Sen Hu, et all.