In der Mitte dieses Bildes, aufgenommen mit dem Nasa/Esa Hubble Weltraumteleskop, befindet sich der Galaxienhaufen SDSS J1038+4849. In diesem speziellen Fall vom Gravitationslinsen-Effekt entsteht durch die Lichtbeugung ein Ring - der sogenannte Einstein-Ring. Der Ring zeigt ein verzerrtes Bild einer Galaxie, die weit hinter der im Vordergrund befindlichen Galaxie liegt, was zusammen wie ein lächelndes Gesicht wirkt. Bildrechte: Nasa, Esa