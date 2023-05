Denn Sterne entstehen in kosmischen Wolken, also stellaren Nebeln. Sie bilden sich, wenn ihr Inneres auf einen zentralen haufenartigen Punkt kollabiert – aus dem dann später der Stern entsteht. Doch diese Nebel gibt es in vielen Formen und Größen. Manche von ihnen sind kleine dunkle Kügelchen, andere riesige Molekülwolken.

Die Sonne könnte also in einer kleinen dunklen Kugel aus stellarem Nebel entstanden sein. Ein Beispiel für eine solche kosmische Wolke ist der nahe gelegene Nebel Barnard 68. Er ist ein dunkler Klumpen aus kaltem Gas und Staub. Die Körner sind winzig und bestehen aus Gesteinsmaterial, sogenannten Silikaten, und komplexen Kohlenstoffmolekülen, die Ruß ähneln.

Barnard 68 ist etwa 500 Lichtjahre von uns entfernt und liegt im südlichen Sternbild Schlangenträger. Es ist eine pechschwarze, geisterhafte Masse, die das Licht der dahinter liegenden Sterne wie ein undurchsichtiges Loch am Himmel vollständig blockiert. Dieser Nebel ist gerade einmal ein halbes Lichtjahr groß und hat somit einen Durchmesser von weniger als fünf Billionen Kilometer (ein Lichtjahr entspricht 9,46 Billionen Kilometer). Die Barnard 68-Molekülwolke, wie sie vom ESA-Satelliten Gaia unter Verwendung von Informationen aus der zweiten Datenveröffentlichung der Mission betrachtet wurde. Bildrechte: ESA/Gaia/DPAC

Das reicht gerade mal dazu aus, einen Stern zu bilden, der etwas größer als unsere Sonne ist. Forschende vermuten, dass Barnard 68 sich gerade genau in diesem Prozess befindet und sich in 200.000 Jahren in einen Stern verwandelt. In so einer kleinen Kugel wird die Sonne wohl nicht entstanden sein.

Dann könnte es irgendwo in einem gigantischen Molekülwolkenkomplex passiert sein. Ein Beispiel für einen solchen Komplex ist Orion B. Ein unglaublich riesiger Ort für die aktive Sternentstehung. Orion B erstreckt sich über mehrere Hundert Lichtjahre hinweg. Er ist so groß, dass sich dort mindestens 100.000 Sterne bilden können, die die Größe unserer Sonne haben.

Der Orionnebel ist mit bloßem Auge am Nachthimmel sichtbar und befindet sich in einer Entfernung von circa 1.350 Lichtjahren. Sein Alter wird auf drei Millionen Jahre geschätzt und dieser Nebel hat bereits Hunderte von Sternen hervorgebracht. Kleine Sterne, die sich im Orionnebel bilden. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/STScI

Riesenwolken wie diese sind relativ selten, bringen aber Sterne in industriellem Maßstab hervor, während die kleineren Wolken weniger fruchtbar sind, aber die Galaxie übersäen. Statistisch gesehen ist es somit unmöglich, den Ursprung der Sonne ausfindig zu machen.

Jedoch sind die Bedingungen in den Nebeln sehr unterschiedlich. Deshalb kam das internationale Forschungsteam zu dem Schluss, dass die Sonne in einer Umgebung mit vielen anderen Sonnen entstanden ist. Dafür haben sich die Astronominnen und Astronomen die Elemente Aluminium-26 und Eisen-60 genauer angeschaut.

Aluminium-26 entsteht im Inneren massereicher Sterne und wird in deren Winden ausgeblasen, während Eisen-60 in der thermonuklearen Hölle eines explodierenden Sterns geschmiedet wird. Beides radioaktive Elemente, die in Magnesium und Kobalt zerfallen. Um herauszufinden, in was für einer Art von Wolke die Sonne entstanden ist, brauchten die Forschenden Proben, die in der Frühzeit unseres Sonnensystems entstanden sind: Meteoriten.

Sie simulierten mit Computerprogrammen eine Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen. Anschließend berechneten sie die elementare Zusammensetzung der Nebel, um herauszufinden, wo diese kosmische Wolke entstanden ist. Zum Schluss verglichen sie diese virtuellen Ergebnisse mit den tatsächlich in Meteoriten gemessenen Werten.

Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die frühe Sonne während ihrer Entstehung in ihrer Geburtsscheibe wahrscheinlich von starken Winden und Supernova-Explosionen – beides von massereichen Sternen – getroffen wurde.

Massereiche Sterne, die sich in einem Nebel befinden, haben einen großen Einfluss auf ihre heranwachsenden Geschwistersterne. Sie können heftige Winde aus subatomaren Teilchen ausstoßen. Das kennen wir von unserer Sonne und ihrem Sonnenwind. Nur, dass diese Winde aus subatomaren Teilchen elfmal stärker sind als die Sonnenwinde unseres Sterns.

Diese Winde können die entstehenden Sterne mit schweren Elementen wie Aluminium und Magnesium anreichern. Und später, wenn sie als Supernovae explodieren, schleudern sie eine andere Mischung dieser Elemente wie Eisen und Kobalt über eine sehr weite Strecke. Der leuchtende, heiße Stern Wolf-Rayet 124 (WR 124) ist im Zentrum des zusammengesetzten Bildes des James Webb Weltraumteleskops zu sehen, das Licht aus dem nahen und mittleren Infrarot kombiniert.



Hintergrundsterne und Hintergrundgalaxien bevölkern das Sichtfeld und blicken durch den Gas- und Staubnebel, der von dem alternden massereichen Stern ausgestoßen wurde und sich über 10 Lichtjahre im Weltraum erstreckt. An der Struktur des Nebels lässt sich die Geschichte der vergangenen Massenauswürfe des Sterns ablesen. Der Nebel besteht nicht aus glatten Schalen, sondern aus zufälligen, asymmetrischen Auswürfen. Helle Gas- und Staubklumpen erscheinen wie Kaulquappen, die auf den Stern zuschwimmen, mit Schwänzen, die hinter ihnen herausströmen und vom Sternwind zurückgeblasen werden. Bildrechte: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Doch massereiche Sterne sind eher eine Seltenheit. Vielleicht einer von hundert Sternen ist massereich genug, um eine derartige Wirkung zu entfalten. In kleinen Nebeln können sie einfach nicht vorkommen. Deswegen sind sich die Forschenden sicher, dass unsere Sonne in einer Umgebung entstanden ist, in der auch viele andere Sterne geboren wurden.