Das Gesetz sei international richtungsweisend und könne helfen, Investitionen in Nachhaltigkeit attraktiver zu machen, hofft Pe'er, der einen offenen Brief von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Verordnung initiiert hatte. Dieser Brief wurde schließlich von 6.000 Forschenden unterschrieben, unter anderem auch von Sebastian Lakner, Professor für Agrarökonomie an der Universität Rostock. "Europa verfügt als eine der reichsten Regionen der Welt über die notwendigen ökonomischen Ressourcen, um Naturschutz zu finanzieren und umzusetzen", sagte Lakner. "Es ist daher umso wichtiger, dass wir unserer Verantwortung zumindest grundsätzlich gerecht werden."