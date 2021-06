Tag des Gartens Gärtnern ist das neue Grillen

Der eigene Garten, für viele das Paradies. Bildrechte: Colourbox.de

In Notzeiten sorgten ein Stück Land oder ein Garten im Schreberverein für zusätzliche Lebensmittel, brachten aber auch jede Menge schwere körperliche Arbeit bei Wind und Wetter mit sich. Heute ist das Pflanzen und Pflegen ein beliebter Ausgleich zum Alltag und eine Wohltat für die Gesundheit. Das belegen inzwischen zahlreiche Studien.

Stress adé!

Sind wir angespannt, steigt in unserem Blut die Konzentration des Hormons Cortisol. Wissenschaftler in den Niederlanden konnten in ihrer Studie nachweisen, dass das Stresshormon durch Gartenarbeit schneller abgebaut wird als beim Lesen eines Buches. Außerdem fördert das Bodenbakterium Mycobacterium vaccae die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin und wirkt damit sogar antidepressiv, wie Forscher der Universität Bristol bereits 2007 an Mäusen nachweisen konnten.

Gärtnern hält fit bis ins hohe Alter

Wer es in seiner Oase schön haben möchte, muss zum Beispiel Pflanzgefäße tragen, Löcher graben, Unkraut jäten, den Rasenmäher schieben, Holz hacken, Mulchsäcke tragen, Hecke schneiden. Dabei werden viele verschiedene Muskeln trainiert und je nach Intensität der Arbeit werden in einer Stunde zwischen 300 und 400 Kilokalorien verbraucht, etwa so viel wie beim Tanzen. Eine Studie zeigt, das sich damit sogar die altersbedingte Gewichtszunahme aufhalten lässt. Außerdem trainiert Gartenarbeit die Geschicklichkeit.

Training fürs Gehirn