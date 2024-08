Kleingärtner beginnen in der Regel nicht bei Null, denn ein Kleingarten enthält schon viele Dinge: Obstbäume, Beerensträucher, Stauden, Grabeland, Beete, eine Laube. Damit kann man arbeiten, es ist meist unnötig, von vorne zu beginnen. Beobachten Sie den Garten in der ersten Saison gut. Veränderungen können allmählich vorgenommen werden, wenn die eigenen Erfahrungen wachsen. Dabei hilft es, ein Gartenjournal, das heißt eine Art Tagebuch, zu führen. Machen Sie sich etwa alle zwei Wochen Notizen, wie sich Ihr Kleingarten im Laufe der Zeit verändert. Halten Sie die Gartensaison unbedingt auch in Bildern fest. Fotos helfen Ihnen dabei, sich einen Plan des Gartens für weitere Umgestaltungen und Pflanzungen zu machen. Ganz wichtig: Beschriften Sie Aussaaten und neue Pflanzungen am Anfang. Das vermeidet Doppelarbeit.