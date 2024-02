Zuwanderung, Klimawandel, Pandemien – das polarisiert Deutschland

Und in Deutschland? So gut erforscht wie in den USA ist affektive Polarisierung hier noch nicht. Eine Untersuchung des Mercator Forum für Migration und Demokratie untersuchte das Phänomen 2023 in Europa. Den Ergebnissen zufolge liegt Deutschland fast exakt im europäischen Durchschnitt, was die affektive Polarisierung angeht. Zwischen alten und neuen Bundesländern gab es hier interessanterweise keine Unterschiede – wohl aber hinsichtlich der Alterszusammensetzung: Menschen über 55 waren die Gruppe mit der höchsten affektiven Polarisierung. Bildungsabschlüsse, Einkommen und Wohnort hatten in der Studie keine signifikanten Effekte. Das höchste Maß an affektiver Polarisierungen fanden die Forschenden bei AfD-Wählern, dicht gefolgt von Menschen, die die Grünen wählen.

Die drei Themen, die die größte affektive Polarisierung hervorriefen waren: Zuwanderung, Klimawandel und Pandemien wie Covid-19. Beim Thema Zuwanderung spricht sich europaweit eine deutliche Mehrheit der Befragten für die Einschränkung von "Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer" aus. In Tschechien, Schweden und den Niederlanden ist diese Mehrheit besonders groß. Europaweit wird diesem Thema auch das größte Potenzial für gesellschaftliche Spaltung zugeschrieben, so die Ergebnisse der Studie von 2023.

"White Backlash" in den USA

"Dass Migration als Treiber von gesellschaftlicher Spaltung fungieren kann, wissen wir aus zahlreichen Studien", sagt Michael Neureiter. Bekannt geworden sei in diesem Zusammenhang beispielsweise der Begriff des "White Backlash". Der Begriff beschreibt, dass Migration in den USA zu mehr Polarisierung bei weißen Konservativen führen kann. Die These dahinter: Weiße Menschen reagieren negativ darauf, dass Zugewanderte in den USA gute wirtschaftliche Möglichkeiten und kulturelle Teilhabe bekommen.

In Deutschland ist ein entsprechender Begriff nicht etabliert, aber – die Mercator-Studie von 2023 konnte zeigen, dass es bei diesem Thema Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Im Osten ist der Anteil derjenigen, die beim Thema "Zuwanderung" maximal polarisiert sind, deutlich höher als im Westen. "Das Thema erweist sich im Osten als äußerst konfliktiv", resümieren die Studienautoren.

Gesellschaftliche Spaltung setzt eine "Abwärtsspirale" in Gang

Das ist auch deshalb wichtig, weil die emotionale gesellschaftliche Spaltung möglicherweise noch eine Kehrseite hat: Michael Neureiter hat in einer aktuellen Studie (noch unveröffentlicht) untersucht, wie affektive Polarisierung wiederum rückwirkend auf Integrationsprozesse wirkt. Dazu hat Neureiter unterschiedliche Analysen durchgeführt, unter anderem ein Umfrageexperiment mit rund 700 Teilnehmenden in vier europäischen Ländern. Das Ergebnis: Ist eine Gesellschaft emotional tief gespalten, kann das der Integration sogar schaden und eine "Abwärtsspirale" in Gang setzen. Die affektive Polarisierung wirkt auf kognitive Prozesse, diese wirken auf Einstellungen und Verhaltensweisen, die wiederum Integration beeinflussen können.

Um es ein wenig einfacher und konkreter auszudrücken: Menschen kommen mit bestimmten Erwartungen nach Deutschland. Das sind beispielsweise Erwartungen an ein bestimmtes gesellschaftliches Klima, womöglich sogar eine Art "Willkommenskultur", die dazu beiträgt, dass Zugewanderte sich schneller einfinden können. Treffen die Menschen stattdessen auf eine stark emotional gespaltene Gesellschaft, in der unterschiedliche Gruppen sich voller Abneigung gegenüberstehen, werden diese Erwartungen womöglich enttäuscht. Diese Enttäuschung wirkt sich, den Ergebnissen von Michael Neureiter zufolge – auf die politische Teilhabe der Menschen aus. Kurz, wenn ich vom gesellschaftlichen Klima enttäuscht bin, werde ich mich weniger aktiv einbringen.

Normalerweise wird politische Partizipation auch daran gemessen, ob Menschen sich an Wahlen beteiligen. Weil viele Zugewanderte diese Möglichkeit aber nicht haben, hat Michael Neureiter beispielsweise erfasst, ob Menschen Produkte aus politischen Gründen boykottiert haben, gewählte politische Vertreter kontaktiert oder eine Petition unterschrieben haben. Aus seiner Sicht habe die Integrationsforschung bislang nicht ausreichend berücksichtigt, welche kognitiven Prozesse im Zuge von Integration eine Rolle spielen, sagt der Politikwissenschaftler: "Die Erwartungen, die wir beispielsweise an bestimmte Ereignisse haben, beeinflussen, wie wir etwas interpretieren".

Die Integrationsmotivation sinkt

Wie stark Menschen politisch eingebunden sind, beeinflusst wiederum, wie sehr sie sich für ihre eigene Integration engagieren. Wer sich nicht so richtig eingebunden fühlt, unternimmt in diesem Bereich weniger. Das kann beispielsweise bedeuten, dass Menschen weniger Zeit investieren, um freiwillig die neue Sprache zu lernen.

Über diese Verkettung kann eine polarisierte Gesellschaft dazu führen, dass Integration nicht mehr so gut funktioniert. So zumindest deuten es die Ergebnisse von Michael Neureiter an. "Man sieht hier eine Art Kette: Affektive Polarisierung führt zu unerfüllten Erwartungen und das wiederum führt zu weniger politischer Partizipation", sagt Neureiter. Aus seiner Sicht hätten bislang zu viele Studien Integration als einfaches Ursache-Wirkungs-Konstrukt gesehen. "Aber man sollte das eher als Kreislauf sehen anstatt als linearen Prozess."

Politische Teilhabe kann Integration stärken

Wenn wir Integration besser verstehen, lassen sich möglicherweise auch bessere politische Maßnahmen treffen: "Man sieht im Gegenzug auch, dass sich politische Teilhabe positiv auf die Integration auswirkt", betont der Politikwissenschaftler. Deshalb empfehle er, hier mehr Möglichkeiten zu schaffen, statt die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund weiter zu reduzieren.