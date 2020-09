Für die Forscher ist es eine Sensation, auch wenn das Signal mit der Katalognummer GW190521 gerade mal eine Zehntelsekunde dauerte und nur aus vier kurzen Wackelbewegungen stammte. Die beiden LIGO Laserinferometer in den USA und ihre Schwestereinrichtung VIRGO in Italien haben am 21. Mai 2019 die bislang stärkste jemals festgestellte Gravitationswelle gemessen. Als Quelle vermuten die Wissenschaftler die Fusion zweier riesiger Schwarzer Löcher in 6,9 Milliarden Lichtjahren Entfernung.