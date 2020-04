Hildebrandts Forschungsgruppe hat jetzt einen anderen Weg gewählt. Wie die Wissenschaftler im Journal "Astronomy and Astrophysics" berichten, haben sie systematisch Effekte von sogenannten Graviationslinsen ausgewertet.



Sehr schwere Objekte, massereiche Schwarze Löcher oder auch ganze Galaxien, verbiegen den Raum um sie herum und lenken so auch das Licht ab. Dadurch kann es passieren, dass das Licht von einer fernen Galaxie auf dem Weg zur Erde etwa an einem Schwarzen Loch vorbei muss und dabei verzerrt wird. Die beobachtete Galaxie scheint also eine andere, als ihre tatsächliche Form zu haben, in etwa als würde man sie von weitem durch eine Lupe betrachten. Auch scheint ihre Position von der tatsächlichen abzuweichen. Aber wie können Forscher auf der Erde das feststellen?