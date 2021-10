Zunächst ist das Immunsystem entstanden, um unsere "genetische Integrität" zu schützen. Heißt: Damit wir uns ungestört reproduzieren und fortpflanzen können. Und damit gibt es das Immunsystem auch schon seit Anbeginn der Zeit.

Immunsystem funktioniert auf Zellebene

Und weil sich die Lebewesen ursprünglich aus Einzellern entwickelt haben, funktioniert unser Immunsystem auch heute noch auf Zellebene, sagt Prof. Dr. Thomas Boehm, Direktor des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg im Breisgau: "Also die Einzelligkeit ist ja das Grundprinzip des Lebens. Und dann hat sich irgendwann einmal die Mehrzelligkeit entwickelt, die natürlich mit ein paar Zellen angefangen hat, bis es dann so komplexe Organismen gab, wie wir es sind."

Alles begann mit einer Zelle

Wimpertierchen Ciliophora frisst eine Blaualge: Das Leben auf der Erde begann mit Einzellern wie diesen. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Die Abwehrmechanismen, so erklärt Boehm weiter, hätten sich natürlich mit der Zeit weiterentwickelt und auch entsprechend verändert. Doch alles habe mit einer einzelnen Zelle begonnen. Und diese Ursprungsfunktion sei auch heute noch vorhanden. Denn wenn uns ein Virus befällt, könne es gut sein, dass es ein einziges Virus ist, was eine Zelle infiziert. Das heißt, dann gelte die erste Attacke einer einzelnen Zelle. Und erst von dieser einzelnen Zelle verbreite sich das Virus in einem mehrzelligen Organismus immer weiter.

Entsprechend dieser Entwicklung von der Einzelligkeit zur Mehrzelligkeit entwickelte sich von der ersten Zellteilung an auch unser Immunsystem ständig weiter. Doch in seinem Kern funktioniert es bis heute immer noch auf Zellebene.

Auch Bakterien sind lernfähig

Auch Viren passen sich ständig an

Bakterien haben also ein immunologisches Gedächtnis und sichern sich so ihr Überleben. Aber auch Viren passen sich ständig an. "Das Virus ist ja auch 'nicht auf den Kopf gefallen', sondern versucht, sich zu adaptieren, sodass das Wettrennen zwischen Parasit und Wirt unendlich weitergeht", erklärt Boehm.

Ständiger Wettlauf gegen Viren und Keime

Wir rüsten also ständig auf oder genauer gesagt: Unser Organismus verändert sich ständig, passt sich an neue Entwicklungen an und versucht letztendlich zu gewinnen. Unser Immunsystem ist im Wettlauf gegen Viren und Keime jeglicher Art. Es ist ein bisschen wie beim Fahrraddiebstahl: Je besser die Fahrradschlösser, desto gewiefter die Diebe.

Corona-Maßnahmen befördern neue Virus-Varianten