Es gibt das Genom und das Epigenom. Während das Genom nur im evolutionären Schneckentempo Veränderungen in unserem Erbgut zulässt, würde man das Epigenom eher zur Spezies der Renn-Schnecken zählen. Es macht Veränderungen schon von einer zur nächsten Generation möglich. Zum Beispiel Eltern, die ein glückliches, erfolgreiches Leben hatten, geben dieses Lebensgefühl über das Epigenom direkt an ihre Kinder weiter, ebenso traumatische Erlebnisse.

Dr. Andreas Schlitzer von der Universität Bonn, der an der Studie beteiligt war, erklärt es so: "Wir sind die Summe unserer Erfahrungen in Bezug auf unsere Erlebnisse und die unserer Eltern und Großeltern und auch in Bezug auf unser Immunsystem. Denn es integriert alle Krankheitserreger, die es erlebt hat und gibt diese Informationen auch weiter."